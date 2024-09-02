Глебов: «Красная карточка Кордобы - это проблема «Краснодара»

Хавбек «Ростова» Данил Глебов высказался о домашней победе над воронежским «Факелом», а также дал комментарий по поединку с «Краснодаром» в восьмом туре Премьер-лиги.

«Хорошая игра, было много моментов. Качественно сыграли сегодня. Пойдет ли дисквалификация Кордобы на пользу «Ростову» в следующем матче? Без разницы, это проблема «Краснодара», - приводит слова полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что встреча завершилась крупной победой «Ростова» со счетом 4:1. Матч с «Краснодаром» состоится в субботу, 14 сентября.

После семи туров «Ростов» с 11 очками занимает седьмое место в таблице.