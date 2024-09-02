Петржела прокомментировал новость о конфликте Соболева в «Зените»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о первом конфликте нападающего Александра Соболева в стане «сине-бело-голубых». Ранее сообщалось, что российские игроки команды отказались сидеть рядом с новичком в раздевалке.

«Это ненормально! Зачем так делать?! Сейчас это игрок «Зенита» Его должны принять и не сидеть с ним в раздевалке - это абсурд. Думаю, что все наладится», - передает слова Петржелы «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Нападающий подписал с петербургским клуб трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на сезон.