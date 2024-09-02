Стало известно, когда Соболев может дебютировать за «Зенит»

Нападающий Александр Соболев сменил московский «Спартак» на петербургский «Зенит» в конце августа. 27-летний российский бомбардир заключил контракт на три года с возможностью продления.

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», центрфорвард в ближайшую среду вольется в общую группу петербургского коллектива. На 8 сентября у «сине-бело-голубых» запланирован товарищеский поединок против «Кайрата». Ожидается, что Александр дебютирует за «Зенит» в этой встрече.

По итогам семи туров чемпионата России питерцы набрали 17 баллов и занимают первое место в турнирной таблице.