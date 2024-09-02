Булатов назвал главного конкурента «Зенита» в России

Экс-игрок московского «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о том, кто может составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионский титул в этом сезоне Премьер-лиги.

«Спартак» был сильнее в матче с «Зенитом». Игра показала, что «Спартак» - реальный конкурент за первое место. Сейчас я не скажу, что «Зенит» - чемпион. «Спартак» - главный конкурент «Зенита», - приводит слова Булатова Metaratings.ru.

Напомним, что в рамках шестого тура чемпионата России команды сыграли вничью со счетом 0:0.

После семи матчей «Зенит» набрал 17 баллов и лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Спартак» с 14 очками находится на четвертой позиции.