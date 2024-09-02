Веретенников высказался о слабой результативности Тюкавина

Известный в прошлом нападающий Олег Веретенников поделился мнением об игре форвард московского «Динамо» Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.
«Сейчас начало сезона. Может, через какое-то время к нему снова вернутся голы. Сам Тюкавин продолжает ярко играть, просто ему не хватает завершения. Он приносит много пользы команде», - передает слова Веретенникова Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний нападающий провел семь поединков, в который отметился всего одним забитым мячом. После семи туров чемпионата страны «Динамо» набрало 13 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.
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