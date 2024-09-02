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Генич назвал тренера, который может возглавить «Ахмат»

02 Сентября 2024 • 07:50 Комментировать

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о том, кто возглавит грозненский «Ахмат» после ухода Магомеда Адиева с поста главного тренера команды.

«Очень жаль. Думаю, назначат Ташуева. Не инсайд, просто предположение», - написал Константин в своем телеграм-канале.

Напомним, что Адиев занимал пост рулевого команды с апреля 2024 года. В последнем матче под его руководством грозненский коллектив на своем поле расписал мировую с «Акроном» со счетом 0:0.

После семи туров «Ахмат» набрал всего пять очков и занимает предпоследнее место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Константин Генич Ахмат ещё теги
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