Генич назвал тренера, который может возглавить «Ахмат»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о том, кто возглавит грозненский «Ахмат» после ухода Магомеда Адиева с поста главного тренера команды.

«Очень жаль. Думаю, назначат Ташуева. Не инсайд, просто предположение», - написал Константин в своем телеграм-канале.

Напомним, что Адиев занимал пост рулевого команды с апреля 2024 года. В последнем матче под его руководством грозненский коллектив на своем поле расписал мировую с «Акроном» со счетом 0:0.

После семи туров «Ахмат» набрал всего пять очков и занимает предпоследнее место в таблице Премьер-лиги.