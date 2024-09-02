Аршавин прокомментировал крупное поражение «Локомотива»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от центрального матча седьмого тура Премьер-лиги между столичным «Локомотивом» и «Краснодаром». «Быки» одержали крупную победу со счетом 3:0.
«Краснодар» в хорошей форме подошёл. «Локо» - молодая команда, которая будет так или иначе показывать нестабильность. Также удача «Краснодара» в некоторых моментах, поэтому такой счёт», - поделился мнением эксперт в эфире «Матч ТВ».
Благодаря победе краснодарский коллектив набрал 15 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» с аналогичным количеством баллов идут третьими.
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