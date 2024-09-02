Аршавин прокомментировал крупное поражение «Локомотива»

«Краснодар» в хорошей форме подошёл. «Локо» - молодая команда, которая будет так или иначе показывать нестабильность. Также удача «Краснодара» в некоторых моментах, поэтому такой счёт», - поделился мнением эксперт в эфире «Матч ТВ».