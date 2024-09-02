Аршавин выбрал нового тренера в «Ахмат»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто станет следующим главным тренером грозненского «Ахмата». Накануне пост наставника команды покинул Магомед Адиев.
«Ташуева надо возвращать. Мне кажется, он и до отставки неплохо работал, там поторопились. Он ассоциируется с «Ахматом», подходит по всему: по образу, по тому, как играет команда», - поделился мыслями Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
В последнем матче под руководством Адиева грозненская команда расписала ничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 0:0. После семи туров чемпионата России «Ахмат» с пятью баллами занимает 15-е место.
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