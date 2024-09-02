Аршавин выбрал нового тренера в «Ахмат»

«Ташуева надо возвращать. Мне кажется, он и до отставки неплохо работал, там поторопились. Он ассоциируется с «Ахматом», подходит по всему: по образу, по тому, как играет команда», - поделился мыслями Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».