Аршавин назвал вратаря, который должен быть в «Зените»

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о вратаре «Оренбурга» Богдане Москвичёве.
«По таланту после отъезда Сафонова Москвичёв - лучший в России. Он хорош ментально и технически, игра ногами на самом высоком уровне. По моему мнению, он должен быть сразу в «Зените», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний вратарь провел три встречи, в которых пропустил шесть мячей. В последнем матче чемпионата страны «Оренбург» на своем поле разделил очки с московским «Динамо» (2:2).
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