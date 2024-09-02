Аршавин назвал вратаря, который должен быть в «Зените»

«По таланту после отъезда Сафонова Москвичёв - лучший в России. Он хорош ментально и технически, игра ногами на самом высоком уровне. По моему мнению, он должен быть сразу в «Зените», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».