Актюркоглу выбрал между «Спартаком» и «Галатасараем»

Атакующий полузащитник Керем Актюркоглу может уйти из стамбульского «Галатасарая», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Гекхан Динч.

По сведениям источника, турецкий футболист готов перейти в московский «Спартак». Актюркоглу уведомил руководство «Галатасарая» о том, что намерен вести переговоры с российским топ-клубом.

Ранее в прессе сообщалось, что сумма потенциального трансфера Керема в «Спартака» может составить 12 миллионов евро. «Красно-белые» готовы платить ему около 2,4 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести встречах, записав на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.