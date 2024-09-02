​Глебов: «О сборных Вьетнама и Таиланда ничего не знаю»

После успеха в матче «Ростова» против «Факела» в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги полузащитника ростовской команды Данила Глебова спросили по поводу предстоящих сборной России товарищеских матчей с экзотическими командами Вьетнама и Таиланда. Глебов честно признался, что об этих соперниках имеет крайне смутное представление.

- Что я знаю про эти сборные? Ничего. Главное, чтобы эти игры прошли удачно, пусть и выезд будет дальний, - цитирует слова Глебова РБ Спорт.

Напомним, что со Вьетнамом российская сборная сыграет пятого сентября, а с Таиландом - седьмого.