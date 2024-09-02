​Виктор Са: «Чемпионат с высокой конкуренцией»

Как и его одноклубник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян, Виктор Са избегает разговоров о борьбе за чемпионат, считая, что для этого слишком рано. В седьмом туре российского чемпионата его клуб неожиданно для многих оставил не у дел в Москве «Локомотив», и сейчас у «Краснодара» уже пятнадцать очков после семи матчей.

Тем не менее, форвард предлагает не заглядывать так далеко, а смотреть на ситуацию от матча к матчу.

- Нам надо идти от игры к игре. В таком чемпионате с высокой конкуренцией надо действовать только так. Все понимают, что у нас в чемпионате команды высокого уровня, - цитирует слова Са РБ Спорт.