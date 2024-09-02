​Сперцян: «Идём от игре к игре»

В седьмом туре российского чемпионата очередного успеха добился «Краснодар», причём весьма неожиданного - «быки» на выезде забодали московский «Локомотив», оставив на его корпусе три пробоины «ниже ватерлинии», забив три мяча. Теперь капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна засыпают вопросами - считать ли его команду претендентом на чемпионский титул?

- Боремся ли мы за чемпионство? Мы идем от игры к игре. Было сложное начало сезона, но мы ни разу не проиграли, в этом большой плюс. Команда сплотилась и смогла вместе добиться успеха на этом отрезке, - цитирует слова Сперцяна РБ Спорт.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом».