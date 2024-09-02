​Каштанов: «Происходящее в «Факеле» ненормально»

В седьмом туре российского чемпионата очередную неудачу потерпел воронежский «Факел» - проиграв со счётом 1:4 «Ростову», «Факел» остался на последнем месте в турнирной таблице, имея в своём активе лишь четыре очка.

Ситуацию прокомментировал нападающий воронежской команды Алексей Каштанов, он заявил, что руководству нужно принимать срочные меры для исправления сложившейся в настоящий момент ситуации:

- Почему такой сегодня результат? Мы много где не успевали. Надо не бояться играть один в один, нужно готовиться и исправлять ситуацию. Но то, что сейчас у нас происходит, ненормально, - цитирует слова игрока РБ Спорт.