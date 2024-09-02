Новая звезда «Зенита», скандал «Спартака» с пенальти и хандра Тюкавина

Иличу стало невыносимо

«Зенит» обрёл свежее дыхание в последний летний день. Дебют Лусиано Гонду за питерцев ознаменовался его дублем. Да и вообще латиноамериканцы «сине-бело-голубых» здорово комбинировали и менялись позициями в Нижнем Новгороде. Теперь уже вопрос, кого заменит Глушенков, вернувшись после травмы. Когда Вендел забил третий гол в ворота «Пари НН», Саша Илич покинул тренерскую скамейку. Сказал, что в туалет ходил. Илича вроде могут уволить после матча с «Акроном», который у нижегородцев аж в начале ноября.

Удаление Зобнина и горячий приём для Лички в Оренбурге

«Спартак» дожал «Рубин» благодаря спорному пенальти. А в другую сторону одиннадцатиметрового почему-то не было. Удаление Зобнина «красно-белых» не развалило, а сплотило. Счёт 1:0 скромный, зато есть третий гол Барко в гонке бомбардиров. Плюс «Спартак» обогнал в таблице городских соперников из «Динамо». У нынешней команды Лички отобрал очки его прошлый клуб – «Оренбург». 2:2. «Динамо» пробило два пенальти: первый не реализовал Тюкавин (но Перес затем забил автогол), а второй превратил в гол Маухуб, впервые отличившийся за «Динамо». Матиас Перес реабилитировался спасительным для «Оренбурга» мячом на 90+5-й минуте.

«Армейцы» в своей канве

ЦСКА традиционно не обошёлся без гола защитника – Мойзес продолжил дело, начатое нападающим Мусаевым («Химки» капитулировали 0:2). «Ахмат» так и провёл семь туров РПЛ без единой победы. Последняя потеря очков у него – против «Акрона» (нулевая ничья). Это стоило тренерского кресла Магомеду Адиеву. Махачкалинское «Динамо» вспомнило, что оно сделало с «Крыльями Советов» в чемпионате, – и повторило это в Кубке. Команда из Дагестана снова победила самарцев 1:0. И даже автор гола тот же самый – Абакарр Гаджиев. Разница лишь в том, что на этот раз играли не в Махачкале, а на Волге.

«Локомотив» сошёл с победных рельсов

Завершался седьмой тур чемпионата России двумя почти что параллельными матчами. «Локомотив» эффектно обрубил свою семиматчевую победную серию во всех турнирах – 0:3 от «Краснодара». Главным антигероем Лантратов с двумя грубыми ошибками, которые не прошли даром. Виктор Са забил с игры, Сперцян – с пенальти. Кордоба во втором тайме установил разгром – и удалился, чтоб его не перехвалили. «Быки» одержали шестую подряд победу смешанно в рамках чемпионата и Кубка. Получилось, что локально «Локомотив» и «Краснодар» сыграли за «Зенит», пропустив его обратно на пьедестал.

Межрегиональное дерби – в одну калитку

«Ростов» тем временем крушил дома «Факел». Дерби Дона – так называют это противостояние. На какой реке стоит Ростов-на-Дону, понятно. В самом Воронеже течёт Воронеж, но в соответствующей области есть и Дон, куда как раз река Воронеж и впадает. На «Ростов Арене» в ворота «Факела» впали четыре гола. Затекли они туда усилиями Комличенко, Осипенко (с пенальти), Роналдо и Голенкова. Символический одиннадцатиметровый, реализованный Ильиным, не уберёг воронежцев от крупного поражения.

Турнирная таблица чемпионата России

Кирилл Иванцов