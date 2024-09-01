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Булатов: «Спартак» – главный конкурент «Зенита»

01 Сентября 2024 • 23:34 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Экс-игрок «Спартака» Виктор Булатов ответил, кто может составить конкуренцию «Зениту» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Булатов считает, что нельзя досрочно вешать медали «Зениту», ведь бывают разные факторы, которые могут помешать.

«Спартак» был сильнее в матче с «Зенитом». Сейчас я не скажу, что «Зенит» – чемпион. «Спартак» – главный конкурент «Зенита» на сегодня», — приводит слова Булатова Metaratings.

По итогам семи сыгранных туров «Зенит» является лидером РПЛ, имея в копилке 17 очков. «Спартак» идет на четвертой строчке, отставая от «сине-бело-голубых» на три балла.

Добавим, что «Зенит» выиграл последние шесть розыгрышей РПЛ.

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