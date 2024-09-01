Мостовой: «Было очевидно, что «Локомотив» проиграет после такой серии»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об уверенной победе «Краснодара» над «Локомотивом».

Встреча седьмого тура чемпионата России завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Мурада Мусаева.

«Краснодар» заслуженно выиграл, я об этом и говорил до матча. Было очевидно, что «Локомотив» проиграет после такой серии», — заявил Мостовой «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что у «Краснодара» качественный состав, вернулся Кордоба, и команда заиграла по-другому.

После семи туров «быки» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего два зачетных балла.