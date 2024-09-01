Роналдо: «Самое важное для меня - это победа команды, а не мой гол»

Лучший футболист встречи «Ростов» - «Факел» Роналдо для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Сегодня ты забил четвертый гол за семь туров. Сколько ты готов забить в этом чемпионате?

- Слава богу, что смог забить. Но самое важное для меня - это победа команды, а не мой гол.

- Победа важна, очки тоже важны. Но важно и содержание игры. Насколько сегодня оно понравилось? Кажется, что у «Ростова» сегодня все получалось.

- Всегда против «Факела» сложный матч, нужно много бороться. То, что мы забили столько голов, помогает поднять настроение и поднять мотивацию двигаться дальше.

- В этом сезоне это первый приз лучшему игроку матча. В прошлом - их было немало. Какая статуэтка больше нравится по внешнему виду, эту или прошлая?

- Лучше эта, она актуальная и красивее той, что была в прошлом сезоне.