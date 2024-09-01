В «Ростове» рассказали, есть ли предложение от «Спартака» по Глебову

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился комментарием о возможном уходе капитана команды Данила Глебова в «Спартак».

«Вернется ли Глебов в «Ростов» после сборной? Предложений от «Спартака» не получали – поэтому он вернется в «Ростов», — цитирует Арутюнянца портал «РБ Спорт».

Глебов выступает за донской клуб с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в семи матчах Российской премьер-лиги, в которых стал автором одного забитого гола.

Контракт Глебова с «Ростовом» действует до лета 2028 года. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет восемь миллионов евро.