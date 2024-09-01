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Пятибратов: «Нам есть о чем поговорить, и разговор этот будет неприятный, естественно»

01 Сентября 2024 • 23:15 Комментировать
Ростов
4:1
Факел

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- «Факел» выдал хорошее начало, а потом всё обернулось в итоге крупным поражением. В чем сегодня были шансы команды на успех?

- Надо терпеть, не разваливаться. Счет 0:0, пропустили один мяч, но надо было оставаться в игре. Позволили забить сопернику легкие мячи. Потом прикладывали усилия, забили один мяч в начале второго тайма, ну и не смогли дальше развивать свое преимущество на тот момент. Легкие мячи пропустили, а свои не забили, здесь проблема.

- Поражения могут делать сильнее. В чем могут быть позитивные моменты в сегодняшнем матче, что можно вынести, чтобы дальше набирать очки?

- Насчет позитива, здесь, мне кажется, будет преувеличением, если я буду его где-то искать. Жесткое поражение, болезненное, надо очень быстро на него реагировать. Сейчас  мы это будем делать.

- Что скажете по заменам, как они сработали? Понятно, что результата не принесли, но увидели вы хоть что-то из того, что ожидали увидеть?

- Я много увидел от того, что я ожидал. Я также многое увидел из того, что не ожидал, к сожалению. Поэтому будем разбираться внутри коллектива. Нам есть о чем поговорить, и разговор этот будет неприятный, естественно.

- Впереди пауза на игры сборных. Насколько она своевременна при том положении дел, в которое «Факел» попал?

- Да, своевременная, конечно. После того, что сегодня произошло, нам нужно много работать и еще больше работать. Это непозволительно проигрывать с таким счетом.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Пятибратов

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