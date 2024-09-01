Глебов ответил, попрощался ли с болельщиками «Ростова»

Хавбек и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о возможном уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован московский «Спартак».

«Я прощался с болельщиками? Нет, просто махал им после игры, я всегда так делаю. Хотел бы я остаться? Давайте следующий вопрос», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Глебова с «Ростовом» рассчитан до конца сезона-2027/28. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в восемь миллионов евро.