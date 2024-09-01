Карпин: «Не добрали очков, особенно в ничейных матчах»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Крупный счет, тотальное превосходство. Есть ли сегодня к чему придраться в игре команды?

- Всегда есть к чему придраться, абсолютно всегда.

- В сегодняшнем матче что составляет такие моменты?

- Покажу всё футболистам то, что не понравилось. Да, были моменты, в которых могли сыграть намного лучше и правильнее.

- Если эти моменты оставлять за скобками, по результату и содержанию то, как сегодня «Ростов» действовал, понятно, с поправкой на сопротивление, близко к оптимальной игре этой команды?

- Нет, по мне нет, далеко еще совсем.

- Роналдо забил четвертый гол за семь туров. Сколько от него ждете в этом сезоне?

- Больше 10, наверное.

- По забитым мячам сегодня. Они все получились разными. Из тех, что были забиты с игры, какой вам понравился больше и был наиболее близок к тому, чего ждете от игроков?

- Нормальные голы. Наверное, первый и четвертый. Незасчитанный, по-моему, лучшим был.

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- Итоги старта сезона, семь туров позади, команды уходят на паузу, впереди сборная. Что скажете о выступлении «Ростова» в этой части чемпионата? Три победы, две ничьи, два поражения.

- Я считаю, что не добрали очков, особенно в ничейных матчах, тех двух матчах, которые вничью сыграли - с ЦСКА и «Рубином» могли взять и по три очка.