Мусаев: «От меня никогда не будет установки идти на свою половину, никогда»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Как бы вы объяснили массу желтых карточек уже при счете 3:0 в адрес игроков «Краснодара» и вас лично? Не считаете ли вы излишними эти эмоции?

- Футбол - это есть эмоция, игра не закончилась, «Локомотив» - хороший соперник, мы были все в игре. Конечно, сейчас отмотать - мы бы остыли и не получили бы эти карточки, но, конечно, обидно, что красная у Джона, но что сделаешь? Это часть футбола, будем находить другие решения. В следующий раз постараемся быть спокойнее.

- После первого забитого мяча сложилось впечатление, что ненадолго «Краснодар» не прижался к своим воротам, но отошел на свою половину. Такая была установка от вас?

- От меня никогда не будет установки идти на свою половину. Никогда. Но это наша такая небольшая болезнь. Забили гол и, вроде бы, неплохо играли и присели назад. Концовку первого тайма сыграли хорошо, а во втором тайме нормальный был контроль, не прижимались, шли вперед, создавали моменты, забили голы. Поэтому эта проблема была, но она была непродолжительный отрезок времени.

- В какой момент вы поняли, что это победа, что такое уже не упускается? По ходу игры было такое?

- Когда увидел, что добавили пять минут, понял, что за пять минут нам три точно не забьют.

- Кордоба пропускает игру с «Ростовом». Какие варианты видите прямо сейчас, успели ли уже подумать, кем его заменить?

- Есть Мозес, есть Смолов, будем работать и выбирать.