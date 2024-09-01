Галактионов: «Лучше, чтобы один раз так игра сложилась, чем помногу 0:1, 0:1 и так далее»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Удалось ли в перерыве пообщаться с Ильёй Лантратовым и понять, что произошло?

- Бывают такие матчи, были игры, когда он нам приносил победы. Бывают матчи, когда так сложилось. Я сейчас ребятам сказал, такие игры бывают, ребят надо поддержать, потому что по-разному мог матч сложиться. Засчитай гол при счете 0:1. 1:1, и совсем другая игра была бы. Да, мы ошиблись, и соперник выглядел покласснее в каких-то эпизодах. Поэтому еще раз говорю, что такие игры есть. Нам сейчас правильно надо понять этот счет, принять его и дальше двигаться. Спокойно проанализируем. Ни в коем случае никого не обвиняя и не поддаваясь каким-то сверхэмоциям. Всё разумно должно быть.

- После третьего пропущенного будто эмоция пропала в технической зоне «Локомотива». Что в тот момент вы почувствовали, когда при 0:2 команда на второй тайм вышла здорово, создавала моменты, «Краснодар» поджал, пропускаете третий? Что происходит с тренером в такой момент?

- Эмоциональная составляющая, конечно, не пропала. Понятно, что порыв, который команда проявила, его так сбили немножко, потому что фактически не было каких-то подходов у соперника. И тут момент, когда реализуют этот эпизод. Вы правильно сказали, что были моменты, когда мы могли и были ближе и забить и при счете 0:1 и дальше при 0:2. Но, к сожалению, не сложилось, хотя моменты были. Но еще раз говорю, что соперник покласснее в этих компонентах распорядился эпизодами.

- Насколько уместно в этом случае нам, зрителям, болельщикам обвинять какого-то конкретно взятого игрока «Локомотива» в этом поражении?

- Да ни в коем случае. А кого тут можно обвинить? Вы же видели, и болельщики, что ребята старались и бились. Мы, даже проигрывая, проводили матч в атаке, старались свой момент забить. Ошибки бывают у всех, в этом нет ничего сверхъестественного. Надо просто понять, в чем суть, их исправить и двигаться дальше. Такие игры бывают. Поэтому лучше, чтобы один раз так игра сложилась, чем помногу 0:1, 0:1 и так далее. У нас сейчас хороший был этап, есть этап. Нам очень важно все проанализировать и двигаться дальше.