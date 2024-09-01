Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян: «Одержали достаточно уверенную победу»

01 Сентября 2024 • 22:48 Комментировать
Локомотив Москва
0:3
Краснодар

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о крупной победе над «Локомотивом» в минувшем матче чемпионата России.

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «быков». Сперцян стал автором одного из забитых мячей.

«Слава богу, что матч закончился так. Хорошо, что реализовали свои моменты. Одержали достаточно уверенную победу», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний Сперцян появился на поле в семи встречах РПЛ, отметился одним забитым голом и двумя ассистами.

После семи туров «Краснодар» находится на второй позиции в турнирной таблице, добыв 15 зачетных баллов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Эдуард Сперцян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Сентября
22:53
Галактионов: «Лучше, чтобы один раз так игра сложилась, чем помногу 0:1, 0:1 и так далее»
22:48
Сперцян: «Одержали достаточно уверенную победу»
22:43
Кордоба - о пенальти: «Нечасто происходит, когда дают такие фолы в нашу пользу»
22:35
Галактионов объяснил замену Батракова в матче с «Краснодаром»
22:04
Из-за них «Локомотив» был разгромлен и потерял лидерство: худшие игроки матча против «Краснодара»
21:50
Впервые в 2024 году «Локомотив» не забил в матче РПЛ
21:45
«Краснодар» разгромил «Локомотив» в Москве, одержал шестую победу подряд и оставил «Зенит» во главе РПЛ 2
21:43
Форвард «Краснодара» Кордоба удалён в матче с «Локомотивом»
21:16
«Краснодар» громит «Локомотив» после гола Кордобы 2
20:38
«Краснодар» с пенальти забил второй гол в ворота «Локомотива»
20:34
Митрюшкин рассказал об адаптации в «Локомотиве»
19:35
Мусаев: «Хочется, чтобы качество игры повысилось, стабильность повысилась»
19:27
Галактионов объяснил перестановку в составе перед матчем с «Краснодаром»
19:16
Ринат Билялетдинов оценил работу Галактионова в «Локомотиве» 1
19:15
«Локомотив» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
18:36
«Локомотив» и «Краснодар» назвали составы на очную битву
17:10
Борис Игнатьев ответил, в каком клубе РПЛ собрана лучшая молодёжь
15:42
Булыкин: Мне нравится, что делает «Локомотив»
14:03
Наумов рассказал, кто победит в матче «Локомотив» - «Краснодар»
12:07
«Локомотив» – «Краснодар»: Ориентировочные стартовые составы на центральный матч тура РПЛ
11:47
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Краснодар РПЛ — 1 сентября 2024
31 Августа
13:22
Булыкин предположил, какой футбол покажут «Локомотив» и «Краснодар»
12:45
Белоус: «Дзюбе было бы неплохо поехать поиграть за границу»
11:08
Павлюченко: «Локомотив» и «Краснодар» не определят победителя»
10:20
Милонов: «Дзюба никому не нужен»
09:54
Наумов: «В следующем году «Локомотив» способен побороться за чемпионство»
30 Августа
19:40
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Краснодар РПЛ — 1 сентября 2024
17:37
Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив — Краснодар чемпионата России — 1 сентября 2024
15:30
Назначен судья на матч «Локомотив» - «Краснодар»
12:45
Митрюшкин высказался о конкуренции с Лантратовым
29 Августа
18:47
Актуальная ставка и прогноз на матч Локомотив – Краснодар чемпионата России – 1 сентября 2024
14:37
Сулейманов: Хочу помочь «Локомотиву» закрепиться на первом месте в РПЛ
14:23
Сулейманов рассказал о советах от Дзюбы
14:15
Наумов: «Не дал бы ни одного процента на чемпионство «Локомотива»
10:39
Галактионов ответил на вопрос о возможном возвращении Антона Миранчука в «Локомотив»
28 Августа
15:17
Форвард «Краснодара» заявил, что команда могла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
14:38
«Локомотив» открывает таланты»: Губерниев похвалил Галактионова
10:55
Александр Мостовой признался, что его удивил «Локомотив»
26 Августа
17:03
Эштреков рассказал о перспективах «Локомотива» в борьбе за золото РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона» Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» В РФС сообщили о договорённости с УЕФА Раскрыта зарплата Соболева в «Зените» - игрок получил больше, чем в «Спартаке»
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета
Спортивные новости
ЦСКА обыграл «Спартак» в серии буллитов и выиграл Кубок мэра Москвы Леклер стал победителем Гран-при Италии Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
2
2
3.30 3.85 1.97
Видео
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
0
1
1.69 3.80 5.00
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
0
3
2.05 3.80 3.10
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Факел Факел
4
1
1.56 4.00 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Сентября
23:10 · Россия. Премьер-лига
Глебов ответил, попрощался ли с болельщиками «Ростова»
23:08 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Не добрали очков, особенно в ничейных матчах»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «От меня никогда не будет установки идти на свою половину, никогда»
22:53 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Лучше, чтобы один раз так игра сложилась, чем помногу 0:1, 0:1 и так далее»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Одержали достаточно уверенную победу»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Кордоба - о пенальти: «Нечасто происходит, когда дают такие фолы в нашу пользу»
22:42 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Локомотив» пока не начинал трансферную кампанию
22:35 · Россия. Премьер-лига
Галактионов объяснил замену Батракова в матче с «Краснодаром»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Соболев будет тормозом для «Зенита»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Булатов уверен, что Соболев ещё пригодился бы «Спартаку» 1
21:50 · Россия. Премьер-лига
Впервые в 2024 году «Локомотив» не забил в матче РПЛ
21:48 · Россия. Премьер-лига
Голенков забил два мяча подряд в ворота «Факела», один - засчитали
21:43 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» Кордоба удалён в матче с «Локомотивом»
21:40 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» в третий раз забил «Факелу», отличился Роналдо
21:33 · Россия. Премьер-лига
«Факел» отыграл один мяч в битве с «Ростовом»
21:25 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сильно зависит от Барко» — Булатов
21:16 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» громит «Локомотив» после гола Кордобы 2
20:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дубль поймавшего кураж Писарского помог «Сочи» разгромить «Тюмень»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Осипенко удвоил перевес «Ростова» в матче с «Факелом»
20:38 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» с пенальти забил второй гол в ворота «Локомотива»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Митрюшкин рассказал об адаптации в «Локомотиве»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Комличенко стал автором первого гола в матче «Ростова» и «Факела»
20:28 · Россия. Премьер-лига
Илья Садыгов назвал Заболотного одним из лучших форвардов России
20:11 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Голы придут очень скоро»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Если разбирать 12 пропущенных голов, то нет опасений каких-то больших»
Все новости
Рекомендуем