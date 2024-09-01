Сперцян: «Одержали достаточно уверенную победу»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о крупной победе над «Локомотивом» в минувшем матче чемпионата России.

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «быков». Сперцян стал автором одного из забитых мячей.

«Слава богу, что матч закончился так. Хорошо, что реализовали свои моменты. Одержали достаточно уверенную победу», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний Сперцян появился на поле в семи встречах РПЛ, отметился одним забитым голом и двумя ассистами.

После семи туров «Краснодар» находится на второй позиции в турнирной таблице, добыв 15 зачетных баллов.