Кордоба - о пенальти: «Нечасто происходит, когда дают такие фолы в нашу пользу»

Лучший футболист встречи «Локомотив» - «Краснодар» Джон Кордоба для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- За что вас удалили, за что были показаны желтые карточки?

- Я просто хочу сказать судьям, что в прошлый раз, когда я ошибся, мне дали дисквалификацию на три матча, поэтому сейчас пересмотрите тот момент, за который мне дали желтую карточку, и всё, мне больше нечего сказать.

- Было страшно за ваш голеностоп, когда вратарь «Локомотива» привез пенальти и пробил вам по ноге. Что по ноге, как самочувствие?

- Нет, сейчас все хорошо. К счастью, зафиксировали это нарушение, хотя это было тяжелое решение, что нечасто происходит, когда дают такие фолы в нашу пользу. Но самое главное -это победа. Мы довольны и счастливы этой победой, знали, что этот матч будет очень тяжелым, особенно против «Локомотива», где очень много вещей против нас настроено. Но все знают это, мы очень счастливы тем, что удалось достичь победы.