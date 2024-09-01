Галактионов: «Локомотив» пока не начинал трансферную кампанию

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о трансферных планах клуба.

«Закончили ли трансферную кампанию? Мы пока и не начинали. Мы уже говорили о том, что квалифицированных игроков хочется всегда. Если эта квалификация будет, будем предпринимать действия», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

После семи сыгранных матчей «Локомотив» находится на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Галактионова 15 набранных очков.

В ближайшем туре «железнодорожники» встретятся в гостях с «Оренбургом». Игра пройдет 14 сентября, начало — в 12:00 по мск.