Галактионов объяснил замену Батракова в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, почему заменил Алексея Батракова в игре с «Краснодаром».

Игра седьмого тура чемпионата России завершилась крупным поражением «Локомотива» от «Краснодара» со счетом 0:3.

«Он сделал большой объем работы. Он немного устал. Соперник тоже делал замены в центре поля. Лёша не обладает крупными габаритами, нам со стороны показалось, что можно было освежить центр», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков принял участие в семи матчах РПЛ, в которых забил три мяча и оформил пять результативных передач.