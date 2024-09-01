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С чьей теневой помощью «Ростов» испортил вечер «Факелу»

01 Сентября 2024 • 22:35 Комментировать
Ростов
4:1
Факел

«Ростов» в завершение седьмого тура разразился крупной победой над «Факелом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отметило трёх игроков «Ростова» и поставило им субъективные оценки.

Статистика матча: владение мячом – 68:32, удары по воротам – 18:6, в створ – 7:1, угловые – 7:4.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

Протокол игры  
Ростов4:1Факел
(1:0) Комличенко Николай23'  
(2:0) Осипенко Максим45'  
  68'Ильин Владимир (2:1)
(3:1) Роналдо72'  
(4:1) Голенков Егор84'  
Одоевский ДаниилОсипенко МаксимЛангович АндрейВахания Илья 62' (Эль-Аскалани Эяд ( 62'  90') Сако УмарСутормин АлексейКучаев Константин 69' (Щетинин Кирилл ( 69') Глебов ДанилСаравия РодригоКомличенко Николай 62' (Голенков Егор ( 62') Роналдо
Запасные: Мелёхин ВикторЯтимов РустамХанкич ХидаетБайрамян ХоренУткин ДаниилЧернов Евгений
Гудиев ВиталийЮрганов ИгорьДзиов Макс  88'Сенхаджи Раян  57' 82' (Брызгалов Сергей ( 82') Альшин ИльнурЩетинин Михаил 46' (Багамаев Абдула ( 46') Брахими МохамедМертенс Дилан 46' (Аппаев Хызыр ( 46'  82') Марков Евгений 59' (Каштанов Алексей ( 59') Ильин Владимир  45'Гиоргобиани Николай 46' (Якимов Вячеслав ( 46')
Запасные: Селе ТабоМоцпан НикитаБеленов АлександрБагателия ЛукаМастерной ВладиславКвеквескири Ираклий
01 сентября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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МАКСИМ ОСИПЕНКО – 8,0. В отличие от своего партнёра по центру обороны Умара Сако, не стал виновником пенальти в ворота «Ростова». Добротно подключался к атакам в первом тайме, подготовил почву для гола Комличенко и сам впоследствии реализовал пенальти. Единоборств выиграл десять из тринадцати, два чужих удара заблокировал, сделал два перехвата, трижды вынес мяч и ни разу не был обыгран на дриблинге.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 7,5. Оставшись в «Зените», закисал бы на лавке, а так играет за «Ростов» уже не только в Кубке. Четыре ключевых паса записал Алексей на свой счёт, один из коих сделался голевой передачей. Хоть лишь одна попытка дриблинга из четырёх у Сутормина обернулась удачей, из пяти длинных передач четыре у него получились точными.

ДАНИЛ ГЛЕБОВ – 7,5. У «Спартака» ещё есть немного дней, чтобы выцепить себе этого парня до истечения трансферного окна, но Глебов десять раз подумает, прежде чем покинуть «Ростов», где у него всё идёт как по маслу. Семь из девяти единоборств выиграл Данил и не забыл пять ключевых передач отдать. Длинных пасов у него точных пять из семи.

 

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Факел

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