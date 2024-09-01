С чьей теневой помощью «Ростов» испортил вечер «Факелу»

«Ростов» в завершение седьмого тура разразился крупной победой над «Факелом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отметило трёх игроков «Ростова» и поставило им субъективные оценки.

Статистика матча: владение мячом – 68:32, удары по воротам – 18:6, в створ – 7:1, угловые – 7:4.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

МАКСИМ ОСИПЕНКО – 8,0. В отличие от своего партнёра по центру обороны Умара Сако, не стал виновником пенальти в ворота «Ростова». Добротно подключался к атакам в первом тайме, подготовил почву для гола Комличенко и сам впоследствии реализовал пенальти. Единоборств выиграл десять из тринадцати, два чужих удара заблокировал, сделал два перехвата, трижды вынес мяч и ни разу не был обыгран на дриблинге.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 7,5. Оставшись в «Зените», закисал бы на лавке, а так играет за «Ростов» уже не только в Кубке. Четыре ключевых паса записал Алексей на свой счёт, один из коих сделался голевой передачей. Хоть лишь одна попытка дриблинга из четырёх у Сутормина обернулась удачей, из пяти длинных передач четыре у него получились точными.

ДАНИЛ ГЛЕБОВ – 7,5. У «Спартака» ещё есть немного дней, чтобы выцепить себе этого парня до истечения трансферного окна, но Глебов десять раз подумает, прежде чем покинуть «Ростов», где у него всё идёт как по маслу. Семь из девяти единоборств выиграл Данил и не забыл пять ключевых передач отдать. Длинных пасов у него точных пять из семи.

Кирилл Иванцов