Пономарёв: «Соболев будет тормозом для «Зенита»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о трансфере российского форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Он будет тормозом для них. Они с ним могут полететь вниз в турнирной таблице, потому что Сергею Семаку придется перестраивать всю игру атаки», — заявил Пономарёв Betonmobile.

По мнению эксперта, у «Зенита» интересные атакующие футболисты, поэтому Соболев, вероятно, будет сидеть на скамейке.

Дебют Соболева за «Зенит» может состояться 14 сентября. В этот день подопечные Семака встретятся на выезде с ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.