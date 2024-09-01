Булатов уверен, что Соболев ещё пригодился бы «Спартаку»

Бывший игрок московского «Спартака» Виктор Булатов высказался об уходе форварда Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

По мнению эксперта, такой забивной игрок нужен любой команде.

«Сейчас у «Спартака», по сути, один нападающий – Угальде. Равноценной замены ему пока нет. Конечно, Соболев пригодился бы «Спартаку», — приводит слова Булатова Metaratings.

Напомним, официально Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит» только в конце августа, хотя слухи о трансфере появились еще по ходу прошлого сезона.

После семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 17 очков.