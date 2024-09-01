Из-за них «Локомотив» был разгромлен и потерял лидерство: худшие игроки матча против «Краснодара»

Ставим оценки футболистам Михаила Галактионова

Семь побед подряд – такая серия должна была закончиться громко. Так и получилось, «Краснодар» приехал в Москву и устроил лидеру РПЛ (на тот момент) оглушительные 0:3. Как же так получилось?

Давайте разбираться, из-за кого же «Локомотив» буквально влетел «быкам». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Михаила Галактионова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ДМИТРИЙ ВОРОБЬЁВ – 4,0. «Локомотив» вообще провёл непонятный матч – вроде и в атаке что-то получалось, вроде и в обороне не провалились, но были разгромлены. А всё из-за отдельных персонажей. Например, Воробьёв сыграл сильно ниже своего уровня.

Проиграл девять единоборств из 12, только терял мячи в атаке, опасных ударов не наносил, возвращаться в оборону не спешил. Так «Краснодар» и развил одну из голевых контратак.

НАИР ТИКНИЗЯН – 3,5. Ещё меньше пользы было от Наира Тикнизяна, который ужасно сумбурно действовал на фланге. 14 потерь, три подачи в никуда и всего-то семь (!) точных передач. Ещё и жёлтую карточку поймал на третьей же минуте, практически выключив себя из дальнейшей борьбы.

Всего тайм отыграл Тикнизян. В условиях такой конкуренции следующий матч «Локо» Наир наверняка начнёт на скамейке запасных.

ИЛЬЯ ЛАНТРАТОВ – 2,5. Очень вероятно, что этот матч претендует на звание худшего вообще в карьере Лантратова. Голкипер, который обычно тащит «Локо» невероятными сейвами, сегодня только топил команду. Две ужасающие ошибки за первый тайм, два пропущенных гола и предрешённый результат.

И ведь защита сыграла неплохо, Кордоба доминировал только на ошибках Лантратова. Вратарское поражение.