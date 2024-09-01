Голевая круговерть от Комличенко до Голенкова: «Ростов» искусал «Факел» в донском дерби

Второй день подряд в чемпионате России один матч (в Москве) начинался в 19:45, а другой (в одном из южных регионов) – в 20:00. В воскресенье немного позже «Локомотива» и «Краснодара» стартовали «Ростов» и «Факел».

Нижняя часть таблицы чемпионата России очень плотная. Судите сами. «Факел» к отчётному матчу подходил на последнем месте с четырьмя очками. Потенциальная победа взбрасывала бы его на десятую строчку. «Ростов» имел восемь баллов и шёл на восьмой строчке. Если выигрывал он, то поднимался на одну ступень вверх, обходя «Рубин».

В предыдущем туре Премьер-лиги «Ростов» попал под каток задорного «Локомотива» – даже дубля Роналдо дончанам не хватило, дабы зацепить хотя б одно очко на «РЖД Арене». «Факел» в том туре выиграл у «Оренбурга». Потом были матчи Кубка: «Ростов» одержал победу также над «Оренбургом», тогда как «Факел» проиграл «Рубину».

Понятно, что «Ростов» сейчас поинтереснее «Факела». Воронежцам нужно было использовать любые мало-маломальские возможности делать разницу в нападении. Но если даже Криштиану Роналду не каждый штрафной забивает, разве будет каждый штрафной забивать Гиоргобиани? В стенку попал Николай со стандарта на 21-й минуте.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Избитая фраза – и тут с тавтологией. Осипенко любит подключаться к атакам своей команды – вот и пробил он с левого полуфланга. Гудиев отразил рядом с собой, а на добивании в нужной точке оказался Комличенко (1:0). Пошли нормально дела для «Ростова».

Ещё улучшились они в конце тайма. Пред тем удар Сутормина был отражён Гудиевым, а Роналдо проткнул мяч в штангу после углового. 44-я минута стала огорчительной для Воронежа – пенальти. Мертенс сыграл рукой, прерывая доставку Вахании. К точке подошёл Осипенко и безукоризненно реализовал одиннадцатиметровый в правый угол (2:0).

Во втором тайме Пятибратов выпустил дебютанта Каштанова спасать «Факел», а пенальти в другую сторону забил Ильин (2:1). Была рука Сако в борьбе с Аппаевым – оттуда и одиннадцатиметровый. Незадолго до этого от Сако мяч отскочил в штангу ворот «Ростова». Счёт оказался скользкий, и «Ростов» решил его упрочить, чтоб не нервничать.

Сутормин навесил от лицевой линии, и Роналдо головой – нет, не поставил точку в матче, а забил лишь промежуточный гол (3:1). Голенкову, привычно заменившему Комличенко, пришлось дважды бить в левый угол, чтобы включить свою фамилию на табло. В первом случае – офсайд, а в новом, с передачи Щетинина, всё получилось чисто (4:1).

Это разгром в исполнении «Ростова». Валерий Карпин со спокойной душой убывает в стан сборной России, которой предстоят экзотические товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом. А в «Факеле», остающемся на последнем месте таблицы, не предпримут ли очередную тренерскую отставку во время международной паузы?

Кирилл Иванцов