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Голевая круговерть от Комличенко до Голенкова: «Ростов» искусал «Факел» в донском дерби

01 Сентября 2024 • 21:57 Комментировать (1)
Ростов
4:1
Факел
окончен

Второй день подряд в чемпионате России один матч (в Москве) начинался в 19:45, а другой (в одном из южных регионов) – в 20:00. В воскресенье немного позже «Локомотива» и «Краснодара» стартовали «Ростов» и «Факел».

Протокол игры  
Ростов4:1Факел
(1:0) Комличенко Николай23'  
(2:0) Осипенко Максим45'  
  68'Ильин Владимир (2:1)
(3:1) Роналдо72'  
(4:1) Голенков Егор84'  
Одоевский ДаниилОсипенко МаксимЛангович АндрейВахания Илья 62' (Эль-Аскалани Эяд ( 62') Сако УмарСутормин АлексейКучаев Константин 69' (Щетинин Кирилл ( 69') Глебов ДанилСаравия РодригоКомличенко Николай 62' (Голенков Егор ( 62') Роналдо
Запасные: Мелёхин ВикторЯтимов РустамХанкич ХидаетБайрамян ХоренУткин ДаниилЧернов Евгений
Гудиев ВиталийЮрганов ИгорьДзиов Макс  88'Сенхаджи Раян  57'Альшин ИльнурЩетинин Михаил 46' (Багамаев Абдула ( 46') Брахими МохамедМертенс Дилан 46' (Аппаев Хызыр ( 46'  82') Марков Евгений 59' (Каштанов Алексей ( 59') Ильин Владимир  45'Гиоргобиани Николай 46' (Якимов Вячеслав ( 46')
Запасные: Селе ТабоБрызгалов СергейМоцпан НикитаБеленов АлександрБагателия ЛукаМастерной ВладиславКвеквескири Ираклий
01 сентября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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Нижняя часть таблицы чемпионата России очень плотная. Судите сами. «Факел» к отчётному матчу подходил на последнем месте с четырьмя очками. Потенциальная победа взбрасывала бы его на десятую строчку. «Ростов» имел восемь баллов и шёл на восьмой строчке. Если выигрывал он, то поднимался на одну ступень вверх, обходя «Рубин».

В предыдущем туре Премьер-лиги «Ростов» попал под каток задорного «Локомотива» – даже дубля Роналдо дончанам не хватило, дабы зацепить хотя б одно очко на «РЖД Арене». «Факел» в том туре выиграл у «Оренбурга». Потом были матчи Кубка: «Ростов» одержал победу также над «Оренбургом», тогда как «Факел» проиграл «Рубину».

Понятно, что «Ростов» сейчас поинтереснее «Факела». Воронежцам нужно было использовать любые мало-маломальские возможности делать разницу в нападении. Но если даже Криштиану Роналду не каждый штрафной забивает, разве будет каждый штрафной забивать Гиоргобиани? В стенку попал Николай со стандарта на 21-й минуте.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Избитая фраза – и тут с тавтологией. Осипенко любит подключаться к атакам своей команды – вот и пробил он с левого полуфланга. Гудиев отразил рядом с собой, а на добивании в нужной точке оказался Комличенко (1:0). Пошли нормально дела для «Ростова».

Ещё улучшились они в конце тайма. Пред тем удар Сутормина был отражён Гудиевым, а Роналдо проткнул мяч в штангу после углового. 44-я минута стала огорчительной для Воронежа – пенальти. Мертенс сыграл рукой, прерывая доставку Вахании. К точке подошёл Осипенко и безукоризненно реализовал одиннадцатиметровый в правый угол (2:0).

Во втором тайме Пятибратов выпустил дебютанта Каштанова спасать «Факел», а пенальти в другую сторону забил Ильин (2:1). Была рука Сако в борьбе с Аппаевым – оттуда и одиннадцатиметровый. Незадолго до этого от Сако мяч отскочил в штангу ворот «Ростова». Счёт оказался скользкий, и «Ростов» решил его упрочить, чтоб не нервничать.

Сутормин навесил от лицевой линии, и Роналдо головой – нет, не поставил точку в матче, а забил лишь промежуточный гол (3:1). Голенкову, привычно заменившему Комличенко, пришлось дважды бить в левый угол, чтобы включить свою фамилию на табло. В первом случае – офсайд, а в новом, с передачи Щетинина, всё получилось чисто (4:1).

Это разгром в исполнении «Ростова». Валерий Карпин со спокойной душой убывает в стан сборной России, которой предстоят экзотические товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом. А в «Факеле», остающемся на последнем месте таблицы, не предпримут ли очередную тренерскую отставку во время международной паузы?

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Факел

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Комментарии (1) Все комментарии
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andi
01 Сентября 2024 в 21:59
Браво РОСТОВ!!!
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