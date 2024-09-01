Впервые в 2024 году «Локомотив» не забил в матче РПЛ

В воскресенье, 1 сентября, «Локомотив» потерпел разгромное поражение на своём поле в матче с «Краснодаром».

Встреча седьмого тура чемпионата России завершилась со счетом 3:0 в пользу кубанского коллектива.

Стоит сказать, что до игры с «Краснодаром» подопечные Михаила Галактионова шли на голевой серии из 23 матчей в рамках РПЛ. «Железнодорожники» забивали во всех встречах с октября 2023 года.

Отметим, что до сегодняшнего дня «Локомотив» был единственной командой РПЛ, которая забивала во всех поединках в текущем календарном году.

В восьмом туре чемпионата России «красно-зеленые» сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч между командами пройдет 14 сентября.