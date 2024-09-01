«Ростов» с «Факелом» разыгрались во втором тайме матча седьмого тура Премьер-лиги. Хозяева поля были сильнее до перерыва (2:0) и пропустили с пенальти после удара Владимира Ильина. Почти сразу после этого Роналдо вернул отрыв в два мяча, а также после красивого паса пяткой расстрелял ворота Егор Голенков, вот только ВАР отменил это результативное действие. Тем не менее, через несколько минут Голенков снова забил, но по правилам - 4:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
Голенков забил два мяча подряд в ворота «Факела», один - засчитали
0
0
0
0
0
0
0
0
Новости по матчу
Сегодня, 01 Сентября
30 Августа
29 АвгустаПоказать ещё
Бонусы букмекеров
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона» Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева В РФС сообщили о договорённости с УЕФА Раскрыта зарплата Соболева в «Зените» - игрок получил больше, чем в «Спартаке»
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета
Спортивные новостиЛеклер стал победителем Гран-при Италии Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Новости
Сегодня, 01 Сентября
20:56 · Россия. Мелбет-Первая лигаДубль поймавшего кураж Писарского помог «Сочи» разгромить «Тюмень»
20:05 · Россия. Премьер-лигаКарпин: «Если разбирать 12 пропущенных голов, то нет опасений каких-то больших»
19:45 · Россия. Премьер-лигаСтало известно, когда Соболев и Глушенков приступят к тренировкам в общей группе «Зенита»
19:35 · Россия. Премьер-лигаМусаев: «Хочется, чтобы качество игры повысилось, стабильность повысилась»
19:27 · Россия. Премьер-лигаГалактионов объяснил перестановку в составе перед матчем с «Краснодаром»
19:27 · Россия. Премьер-лигаРинат Билялетдинов рассказал, хочет ли он продолжить тренерскую карьеру
Рекомендуем
Бан пользователя