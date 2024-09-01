Голенков забил два мяча подряд в ворота «Факела», один - засчитали

«Ростов» с «Факелом» разыгрались во втором тайме матча седьмого тура Премьер-лиги. Хозяева поля были сильнее до перерыва (2:0) и пропустили с пенальти после удара Владимира Ильина. Почти сразу после этого Роналдо вернул отрыв в два мяча, а также после красивого паса пяткой расстрелял ворота Егор Голенков, вот только ВАР отменил это результативное действие. Тем не менее, через несколько минут Голенков снова забил, но по правилам - 4:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.