«Краснодар» разгромил «Локомотив» в Москве, одержал шестую победу подряд и оставил «Зенит» во главе РПЛ

«Локомотив» и «Краснодар» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч седьмого тура состоялся 1 сентября на стадионе «РЖД Арена».

В матче «Локомотива» и «Краснодара» должна была прерваться чья-то красивая серия. Только вдумайтесь, «железнодорожники» подошли ко встрече с «быками», имея семь побед подряд. А краснодарцы – пять. Лучшие команды августа по всем показателям, а «Локомотив» вообще на первую строчку РПЛ взобрался, настолько круто у него получился последний летний месяц. Но «осенний» матч против «Краснодара» представлялся уже очень тяжёлым.

Именно так и получилось. Первую половину тайма вообще играли только гости, «железнодорожники» будто забыли включиться. Ещё и ляп Лантратова на пятой минуте подкосил командный дух: голкипер поймал мяч в руки, но приземлился неудачно, после контакта с Кордобой упустив ситуацию. Мяч от Джона отскочил ещё левее, а Виктору Са осталось лишь пробить по пустым воротам – 0:1.

«Локо» разогнался лишь к концу тайма. Неудачный вынос Агкацева стал добычей хозяев, мяч быстро доставили Самошникову, а Илья пробил в штангу. Затем Морозов тараном пошёл на трёх защитников, с помощь отскока просочился сквозь и пробил с линии штрафной площади – выше ворот. А вскоре Евгений и сравнял счёт, замкнув отличную передачу Батракова со стандарта. Вот только за мгновение до удара защитник «Локо» попал в офсайд – гол не засчитали.

Свои моменты «Локо» загубил, а в компенсированное к первому тайму время Лантратов укрепился в звании антигероя. Выбежал из ворот, проиграл эпизод Кордобе и снёс форварда в ситуации, когда ничего не предвещало беды. Пенальти. Эдуард Сперцян долго держал паузу, в итоге пробив с 11 метров прямо по центру ворот – 0:2. А следом ещё и Кастаньо мог забить третий, замкнув фланговый кросс. Но взял полузащитник выше ворот.

В перерыве Галактинов произвёл тройную замену, выпустив Пиняева, Сарвели и Ракова. А первый момент неожиданно получил Батраков, оставшийся в одиночестве после ошибки Диего Косты. Алексей без помех бил метров с восьми, но банально не попал. Как вскоре не попал и Кордоба, замыкавший удобный кросс Виктора Са. Колумбиец мог снимать последние вопросы по победителю, однако тоже взял выше ворот.

Кордоба же всё-таки своего добился. И опять Виктор Са промчался справа, опять не встретил сопротивления и прострелил, после чего Джон опередил Ньямси, в падении пробив точно – 0:3. Всё, после третьего гола выключились уже обе команды, по результату вопросов не осталось.

Прервалась победная серия «Локомотива» и лидером чемпионата России после семи туров остался «Зенит». «Краснодар» же на перерыв уходит в отличном расположении духа – у «быков» шесть побед подряд. Правда, есть и для них негативные новости: в концовке матча Кордоба наиграл на глупейшую красную карточку и пропустит южное дерби, которое состоится уже после паузы на игры сборных.