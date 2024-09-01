Форвард «Краснодара» Кордоба удалён в матче с «Локомотивом»

1 сентября «Локомотив» и «Краснодар» проводят очный матч в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами близится к завершению. На данный момент «Краснодар» громит своего соперника со счетом 3:0.

На 87-й минуте нападающий «быков» Джон Кордоба получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Стоит сказать, что форвард вышел в стартовом составе своей команды, отметился забитым мячом и голевой передачей.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом», но Кордоба пропустит матч из-за дисквалификации.

Текстовая трансляция игры «Локомотив» - «Краснодар» доступна на портале LiveResult.