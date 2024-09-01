«Ростов» в третий раз забил «Факелу», отличился Роналдо

В заключительном матче седьмого тура Премьер-лиги «Ростов» принимает «Факел» и близок к тому, чтобы набрать три очка. Первый тайм остался за командой Валерия Карпина (2:0), но в середине второго - Владимир Ильин с пенальти отыграл один мяч. Очень быстро ростовчане вернули перевес в два гола - Алексей Сутормин получил мяч на левом краю штрафной и навесил от лицевой линии, а Роналдо пробил головой в противоход голкиперу - 3:1 на табло.

Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.