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«Ростов» в третий раз забил «Факелу», отличился Роналдо

01 Сентября 2024 • 21:40 Комментировать
Ростов
4:1
Факел
окончен

В заключительном матче седьмого тура Премьер-лиги «Ростов» принимает «Факел» и близок к тому, чтобы набрать три очка. Первый тайм остался за командой Валерия Карпина (2:0), но в середине второго - Владимир Ильин с пенальти отыграл один мяч. Очень быстро ростовчане вернули перевес в два гола - Алексей Сутормин получил мяч на левом краю штрафной и навесил от лицевой линии, а Роналдо пробил головой в противоход голкиперу - 3:1 на табло.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Факел

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