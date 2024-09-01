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«Спартак» сильно зависит от Барко» — Булатов

01 Сентября 2024 • 21:25 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Экс-игрок «Спартака» Виктор Булатов высказался о важности полузащитника Эсекьеля Барко для «красно-белых».

— «Спартак» сильно зависит от Барко. Хотя хорошая команда не должна зависеть от одного игрока. Если на поле не будет Барко, «Спартак» станет совсем другим, — приводит слова Булатова Metaratings.

При этом эксперт отметил, что сейчас «Спартак» в целом находится в хорошей форме.

За «Спартак» 25-летний Барко провел восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и сделал три результативные передачи.

15 сентября подопечные Деяна Станковича будут гостить у махачкалинского «Динамо».

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Спартак Москва Виктор Булатов Эсекьель Барко ещё теги

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