«Спартак» сильно зависит от Барко» — Булатов

Экс-игрок «Спартака» Виктор Булатов высказался о важности полузащитника Эсекьеля Барко для «красно-белых».

— «Спартак» сильно зависит от Барко. Хотя хорошая команда не должна зависеть от одного игрока. Если на поле не будет Барко, «Спартак» станет совсем другим, — приводит слова Булатова Metaratings.

При этом эксперт отметил, что сейчас «Спартак» в целом находится в хорошей форме.

За «Спартак» 25-летний Барко провел восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и сделал три результативные передачи.

15 сентября подопечные Деяна Станковича будут гостить у махачкалинского «Динамо».