«Краснодар» громит «Локомотив» после гола Кордобы

Судя по всему, «Локомотив» утратил лидирующую позицию по итогам матча седьмого тура Премьер-лиги против «Краснодара». Команда Михаила Галактионова уступила в первом тайме со счетом 0:2, а на 64-й минуте пропустила снова. Провалились в обороне «железнодорожники», Виктор Са справа ворвался в штрафную и прострелил к ближней штанге на Джона Кордобу, который в борьбе с защитником переправил игровой снаряд в ворота. Счет стал 0:3. Ранее отличились Са с игры и Эдуард Сперцян с пенальти.

У соперников по 15 очков, они делят второе место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.