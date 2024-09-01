Митрюшкин рассказал об адаптации в «Локомотиве»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин ответил на вопрос о своей адаптации в московской команде.

Голкипер признался, что адаптация прошла очень хорошо, ведь в команде много знакомых ему футболистов.

— Я быстро влился в коллектив. Можно сказать, что адаптация прошла успешно, — приводит слова Митрюшкина Legalbet.

Напомним, 28-летний вратарь присоединился к «Локомотиву» в летнее трансферное окно, перебравшись из «Химок».

В текущей кампании Митрюшкин провел два матча в Кубке России, в которых пропустил два гола и один раз смог оставить свои ворота на замке.

Контракт голкипера с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года.