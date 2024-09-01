Комличенко стал автором первого гола в матче «Ростова» и «Факела»

В последнем матче Премьер-лиги перед уходом на двухнедельную паузу «Ростов» играет против «Факела». На экваторе первого тайма хозяевам удалась голевая атака. Максим Осипенко получил мяч на линии штрафной и пробил в касание в дальний угол, голкипер парировал, но не зафиксировал мяч, а Николай Комличенко в падении опередил опекуна и отправил мяч в сетку.

1:0 на табло, на эту минуту «Ростов» поднимается на седьмое место, а соперник на самом дне. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.