Илья Садыгов назвал Заболотного одним из лучших форвардов России

Нападающий «Химок» Илья Садыгов поделился комментарием о своём одноклубнике Антоне Заболотном.

«Он один из лучших форвардов в нашей стране. Посмотрите на его статистику по голам и передачам — он сейчас лучший в нашей команде», — приводит слова Садыгова Legalbet.

Футболист отметил, что конкуренция с таким нападающим идет ему только на пользу.

Напомним, 33-летний Заболотный перебрался в «Химки» минувшим летом. За это время он принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми голами и стал автором двух результативных передач.

На данный момент «Химки» идут на 13-й строчке в РПЛ, набрав шесть очков.