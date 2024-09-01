Пятибратов: «Голы придут очень скоро»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Сегодня в старте нет Квеквескири. Очевидно, что пару опорников составят Щетинин и Мертенс. Почему такой выбор? Что с Ираклием?

- Нормальная рабочая ситуация. Я повторяюсь, что каждый достоин играть в стартовом составе, есть план на игру, стратегия. Только из этих побуждений.

- Матч с «Ростовом» пропускает Сергей Божин, такая вынужденная потеря. Насколько она может стать сегодня критичной, или она вполне восполнима?

- У нас в составе качественные игроки. Я надеюсь, что это пройдет безболезненно, хотя Сергей - игрок очень хорошего уровня.

- Недавно к команде присоединился Алексей Каштанов. Он сегодня в заявке, тренировался один раз и отправился на выезд. Каково его состояние, каковы его шансы сегодня на поле появиться?

- Шансы большие, я думаю, что он выйдет. Состояние у него отличное. Огромное желание, поэтому ждем его появления.

- Что он должен привнести в команду, с учетом того, что есть Ильин и Марков - похожие по типажу нападающие, есть Аппаев, который тоже может центрального играть? Что ждете от Каштанова?

- Как от любого нападающего, забитые мячи, агрессия, желание, борьба, единоборство. Мы хорошо знаем возможности этого игрока, поэтому думаю, что он нам очень поможет.

- Вопрос, который беспокоит всех болельщиков «Факела», когда придут забитые мячи?

- Придут очень скоро. Мы работаем над этим компонентом, надо немножко подождать, и все будет хорошо.