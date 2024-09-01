Карпин: «Если разбирать 12 пропущенных голов, то нет опасений каких-то больших»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Короткое время на подготовку к этой игре. Всем ли его хватило для восстановления?

- Я думаю, что да, потому что многие из тех, кто сегодня играет, сыграли либо тайм, либо вообще не играли, либо меньше тайма. Я не думаю, что в этом проблема. Понятно, что мы уже про это вообще никогда не говорим, никто не обращает внимания на нашу логистику. Я думаю, что даже с учетом кубковой игры и учетом нашей логистики, что мы приехали полпятого тура, как обычно, не надо это принимать во внимание. Не думаю, что с этой точки зрения должны быть какие-то проблемы.

- Стартовый состав точно такой же, как и на предыдущий выездной матч чемпионата. Обычно так бывает, когда команда побеждает, но там поражение. Не удалось свести игру вничью, но, по всей видимости, довольны были действиями парней в полной мере, раз все сегодня получили место в составе?

- Нет, понятно, что не был доволен всеми действиями, но с учетом кубковой игры, надо было распределить силы на кубковую игру и матчи чемпионата. Кто-то не мог играть на Кубок, кто-то не может, понятно, что может, но есть риск травмы или может не выдержать, поэтому такой выбор состава. И опять же реабилитироваться тому составу, который в Москве, скажем, не так удачно сыграл.

- Одоевский сегодня проводит третий матч подряд в старте. Можно ли говорить, что он утвердился в качестве первого номера? Или это пока тренерский эксперимент?

- Я пока бы не говорил, что кто-то утвердился в качестве первого номера в принципе. Но то, что даем сыграть и почувствовать уверенность в третьей игре подряд, больше, наверное, с этим связано.

- Если брать предыдущие шесть туров по пропущенным мячам, их 12, довольно много. Насколько сильно это беспокоит тренерский штаб?

- Беспокоит - да, если смотришь на цифру. Но если разбирать голы, то нет опасений каких-то больших. Если бы нам создавали по 10 моментов в каждой игре, тогда да, были где-то индивидуальные ошибки. Даже не буду говорить фамилии, понятно, что это больше индивидуальные ошибки какого-то игрока, чем взаимодействие всей команды.

- Если заглядывать в стартовый состав соперника, пропускает из-за карточек Божин. Основного центрального защитника Квеквескири нет в старте. Насколько эти моменты могут сегодня стать шансами для «Ростова»?

- Внимания большого не обращаем на состав соперника, ни «Факела», ни «Локомотива», ни «Оренбурга», с кем мы играли сейчас. Должны делать то, что мы тренируем, то, что мы делаем. Вне зависимости от того, кто будет играть.