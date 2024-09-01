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Глушенков вернётся в общую группу «Зенита» - известна дата

01 Сентября 2024 • 19:51 Комментировать
Пари НН
0:3
Зенит

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил травму в недавнем матче Премьер-лиги против «Химок». Летний новичок питерской команды получил перелом лучевой кости и после этого даже перенёс операцию.

Возвращение Глушенкова в общую группу не за горами. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 25-летний футболист должен возобновить полноценные тренировки уже в среду, 4 сентября. Глушенков должен восстановиться к игре Премьер-лиги против ЦСКА.

Добавим, что матч между ЦСКА и «Зенитом» запланирован на субботу, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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