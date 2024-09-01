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Булыкин: «Динамо» нужно поскорее забыть встречу с «Оренбургом»

01 Сентября 2024 • 19:48 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин подвел итоги матча седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).

Эксперт считает, что «бело-голубым» нужно поскорее забыть эту игру.

«Жду, что футболисты «Динамо» ещё прибавят, приложат максимум усилий, чтобы переломить все негативные тенденции», - приводит слова Булыкина «Советский спорт».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 13 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички на своем поле сыграют против «Ахмата». 

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