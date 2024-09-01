Стало известно, когда Соболев и Глушенков приступят к тренировкам в общей группе «Зенита»

Новичок санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев в ближайшее время приступит к полноценным тренировкам с новой командой.

По сведениям издания «Спорт-Экспресс», 27-летний форвард начнет тренироваться в общей группе «Зенита» 4 сентября. К слову, в этот же день ожидается возвращение в строй Максима Глушенкова, который пропустил последние игры из-за травмы.

Напомним, 30 августа «Зенит» официально объявил о покупке Соболева у «Спартака». По данным СМИ, сумма трансфера составила десять миллионов евро.

Ближайший официальный матч «Зенита» пройдет 14 августа — соперником станет ЦСКА.