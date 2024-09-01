Из-за них «Крылья Советов» снова проиграли: три худших игрока матча против «Динамо» Мх

Ставим оценки футболистам Игоря Осинькина

В этом сезоне «Крылья Советов» смотрятся очень блёкло. Очередное поражение опускает самарскую команду в подвал турнирной таблицы – дома уступили махачкалинскому «Динамо».

Из-за кого же случилось досадное поражение? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам «Крыльям Советов».

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «ДИНАМО»

МАКСИМ ВИТЮГОВ – 4,0. У «Крыльев» будто атрофировалась атака и креативный центр. Начнём как раз с «фантазисты», который сегодня ничего не фантазировал. Максим Витюгов неплохую дистанцию покрыл, отдал 63 точные передачи – но это тот случай, когда цифры статистки ничего не значат.

Витюгов как раз и порождал стерильное владение, отдавал коротко, ближнему, для статистики. Нет обострения, один неудачный дриблинг, нет ударов по воротам.

ВЛАДИСЛАВ ШИТОВ – 3,5. А дальше два футболиста, которые провалили первый тайм и были заменены уже после перерыв. Ярость Осинькина в отношении своего нападения максимально понятна. Шитов играл инертно, за тайм сделал 12 точных передач, ни разу не обострил.

Один заблокированный удар, несколько удачных эпизодов в борьбе за мяч и всё. Далее Шитов либо отдавал назад, либо терялся под прессингом.

ДМИТРИЙ ЦЫПЧЕНКО – 3,0. И ещё хуже удался матч Дмитрию Цыпченко, его защитники Махачкалы куда легче двигали в борьбе. Всего один эпизод из четырёх он выиграл, а даже когда выигрывал – отдавал невпопад.

Реклама

Ударов по воротам нет, почти все передачи назад, инертная позиция на поле. Шитов и Цыпченко вообще не давали движения в атаке. Замена в перерыве выглядела ожидаемо.