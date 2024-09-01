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Из-за них «Крылья Советов» снова проиграли: три худших игрока матча против «Динамо» Мх

01 Сентября 2024 • 19:37 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Динамо Махачкала

Ставим оценки футболистам Игоря Осинькина

В этом сезоне «Крылья Советов» смотрятся очень блёкло. Очередное поражение опускает самарскую команду в подвал турнирной таблицы – дома уступили махачкалинскому «Динамо».

Из-за кого же случилось досадное поражение? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам «Крыльям Советов».

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Крылья Советов0:1Динамо Махачкала
  44'Гаджиев Абакар (0:1)
Песьяков СергейКостанца ФернандоЕвгеньев РоманСолдатенков Александр  71'Галдамес ТомасЕжов РоманБабкин Сергей 81' (Дмитриев Игорь ( 81'  90') Витюгов МаксимОрозко Франко 90' (Попов Павел ( 90') Цыпченко Дмитрий 48' (Гарре Бенхамин ( 48') Шитов Владислав 48' (Олейников Иван ( 48')
Запасные: Максимов НиколайИванисеня ДмитрийНедоспасов МихаилОвсянников БогданГапонов ИльяГрибакин ИльяБабаев УльвиПеченин Кирилл
Волк ДавидСандрачук Александр  81'Сундуков Темиркан 74' (Кагермазов Сослан ( 74') Пальцев Валентин  37'Табидзе ДжемалШумахов ИдарГлушков Никита Сергеевич  46'Мрезигуе Хуссем 80' (Ангбан Викторьен ( 80') Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 80' (Юсупов Залимхан ( 80') Агаларов ГамидГаджиев Абакар
Запасные: Гаджиев ШамильДжапо ЯнКирш ИльяСердеров СердерЗинович КириллМагомедов РажабМагомедов ТимурКрачковский АнтонКовачевич Владимир
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «ДИНАМО»

МАКСИМ ВИТЮГОВ – 4,0. У «Крыльев» будто атрофировалась атака и креативный центр. Начнём как раз с «фантазисты», который сегодня ничего не фантазировал. Максим Витюгов неплохую дистанцию покрыл, отдал 63 точные передачи – но это тот случай, когда цифры статистки ничего не значат.

Витюгов как раз и порождал стерильное владение, отдавал коротко, ближнему, для статистики. Нет обострения, один неудачный дриблинг, нет ударов по воротам.

ВЛАДИСЛАВ ШИТОВ – 3,5. А дальше два футболиста, которые провалили первый тайм и были заменены уже после перерыв. Ярость Осинькина в отношении своего нападения максимально понятна. Шитов играл инертно, за тайм сделал 12 точных передач, ни разу не обострил.

Один заблокированный удар, несколько удачных эпизодов в борьбе за мяч и всё. Далее Шитов либо отдавал назад, либо терялся под прессингом.

ДМИТРИЙ ЦЫПЧЕНКО – 3,0. И ещё хуже удался матч Дмитрию Цыпченко, его защитники Махачкалы куда легче двигали в борьбе. Всего один эпизод из четырёх он выиграл, а даже когда выигрывал – отдавал невпопад.

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Ударов по воротам нет, почти все передачи назад, инертная позиция на поле. Шитов и Цыпченко вообще не давали движения в атаке. Замена в перерыве выглядела ожидаемо.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Махачкала

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