Ещенко высказался о «сухой» серии Тюкавина

Экс-игрок московского «Динамо» Андрей Ещенко ответил на вопрос, с чем он связывает голевую засуху форварда Константина Тюкавина. Ещенко указал на то, что нападающий на поле проделывает и другую работу.

«Не всегда же нападающий должен забивать. У форвардов тоже есть другая работа. Ладно бы он в пустые не забивал, но он просто выполняет то, что от него требует тренерский штаб», - цитирует Ещенко Metaratings.

Напомним, что в воскресенье вечером «Динамо» потеряло очки в гостях у «Оренбурга». Команда Марцела Лички сыграла вничью со счётом 2:2, пропустив второй гол в самой концовке. Константин Тюкавин по ходу игры не реализовал пенальти. В семи турах РПЛ Тюкавин забил лишь раз.